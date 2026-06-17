元ＴＢＳでフリーアナウンサー、女優の宇垣美里が１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。ＳＮＳを一切見ない理由を明かす一幕があった。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「見た目について何か言われるなんてことある？」と聞かれると「結構ありますし、昔、何かのニュースサイトの連載で美容整形科の先生たちがいろんな芸能