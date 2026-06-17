【新華社北京6月17日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席はこのほど、東部と西部の地域間協力「東西部協力」措置の恒常的推進について重要指示を出した。習氏は次のように指摘した。東西部協力は実施から30年、貧困脱却の難関攻略支援や地域の協調的発展促進などの面で重要な役割を果たし、党の政治的優位性と中国の社会主義制度の優越性を示した。習氏は次のように強