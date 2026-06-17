俳優の舘ひろしさん（76）が16日、自身が主演をする映画『免許返納!?』の舞台挨拶に登場。地元・名古屋での高校時代の思い出を明かしました。映画『免許返納!?』（6月19日全国公開）は、舘さん演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語です。イベントは、舘さんの地元である愛知県名古屋市に新たにオープンした『TOHOシネマズ名古屋栄』で行われました。舞台挨拶では地元・名古屋の思い出の地についてたず