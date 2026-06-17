サッカーの北中米Ｗ杯をライブ配信するＤＡＺＮＪＡＰＡＮがＸを更新。現地レポーターとして起用している元日向坂４８で女優の影山優佳がハイテンションで見所を紹介する動画を投稿した。影山はツインテールのノースリーブで登場。「イングランド対クロアチアです」とグループリーグＬの好カードを挙げた。「イングランドは攻撃が魅力で、得点力には注目しています。クロアチアは試合巧者だなという印象がありますね」と高い