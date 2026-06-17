先生の正体▶▶この作品を最初から読む借金に追い詰められた人、暴力に怯える人、家族との関係に苦しむ人――。「もうここでは生きていけない」と限界を迎えた人たちが最後に頼るのが、やり手の女性社長が率いる特殊な引っ越し業者「夜逃げ屋」です。漫画家として芽が出ず苦境に立たされていた宮野シンイチさんは、テレビで知った「夜逃げ屋」に衝撃を受けて取材を敢行。その縁から、自らも夜逃げ屋で働くことになりまし