レクサス・ノッティンガム・オープン 大会期間：2026年6月16日～2026年6月21日 開催地：イギリス ノッティンガム コート：芝 結果：[マガリ ケムペン / ユーディス チョン] 1 - 2 [青山 修子 / チャン ハオチン] 試合の詳細データはこちら≫ レクサス・ノッティンガム・オープン第3日がイギリス ノッティンガムで行われ、女子ダブルス1回戦で、マガリ ケムペン / ユーディス チョ