【その他の画像・動画等を元記事で観る】 flumpoolのドラムス・小倉誠司が、ジストニアの症状の可能性により治療に専念するため、当面の間ライブ活動を休止することを発表した。 ■ライブ活動を除くプロモーション活動などには引き続き参加 flumpoolは6月24日にコンセプトEP『ここからの歌』のリリースを予定しており、小倉についてもライブ活動を除くプロモーション活動などには引き続き参加する。 ま