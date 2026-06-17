中国のSNS・小紅書（RED）に「日本のタクシー（料金）はこんなに高いのに一体誰が利用するのだろうか」と題した記事があり、中国のネットユーザーから多くの反応を集めている。投稿者は「日本のタクシーはこんなに高いのだから利用客も多くはないだろう。外国人観光客はともかく、日本人で普段からタクシーに乗る人はあまりいなさそうだが、それでもタクシー運転手はちゃんと稼げるのだろうか？」と問い掛けた。この問い掛けに対し