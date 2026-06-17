「期待を集める大きなかたまりを作るために行動していきたい」吉田晴美 前衆院議員「国民の皆さんのために、期待を集める大きなかたまりを作るために行動していきたいと思います」【写真を見る】【独自】吉田晴美前衆院議員が新たな政治団体の結成視野「野党の大きなかたまり作りを主導したい」中道改革連合からの離党を表明した吉田晴美前衆院議員がきょう（17日）、TBS NEWS DIGで配信中の「edge23」の収録で、「