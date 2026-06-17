【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 3−0 アルジェリア代表（日本時間6月17日／カンザスシティ・スタジアム）【映像】ジダン次男の「痛恨ファンブル」（実際の様子）偉大なレジェンドの息子にとっては、ほろ苦いFIFAワールドカップ・デビューとなってしまった。アルジェリア代表GKが痛恨のミスから失点し、ファンからも嘆きの声が漏れている。日本時間6月17日、アルジェリア代表はFIFAワールドカップ2026グループJ第1