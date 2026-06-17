サッカーW杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。開催国の1つ、米国が12日（日本時間13日）の初戦でパラグアイに4-1と快勝した後には、星条旗柄のビキニを着た美女サポーターの画像がSNS上で拡散され、海外で大きな話題に。しかし、この女性は実在せず、AIによって作成された架空の人物だったことが判明。海外メディアが騒動を報じた。英紙「ザ・サン」は「W杯で拡散されているビキニ