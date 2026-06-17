元ＡＫＢ４８でタレントの峯岸みなみが、美容院で撮影されたショットを公開しファンが騒然としている。１７日までにインスタグラムで「おめかしして、美容院で髪をきれいにしてもらって、素敵なお食事にＧＯの日でした。」とつづり、美容院で撮影された写真をアップ。胸元に大きなリボンがついた白のブラウス、黒のショート丈ワンピースを合わせたコーディネートを披露。「少しむらさきが入った髪色も、お気に入りのワンピース