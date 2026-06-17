女優の円井（まるい）わんが１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。意外な芸名の由来を明かす一幕があった。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。ＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」などで人気者になった円井はＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「円井さん、朗らかなイメージでイライラとかしなさそうだけど？」と言われると「めっちゃ短期で、結構」と即答。「昔、結構