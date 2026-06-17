お笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹の妻で、元フジテレビでフリーの中村仁美アナウンサーが人気タレントとのツーショットを公開した。中村アナは１７日に自身のインスタグラムを更新。「ひーさびさに…もえさんとお仕事もえさんも私も夕方は子供達の習い事の送迎！ということでロケ終わり急ぎ腹ごしらえ」とつづり、タレントの山口もえと飲食店でのツーショットをアップした。この投稿には山口から「やーっと逢えたね習