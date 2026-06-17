◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）ポルトガル（ＦＩＦＡランク５位）の４１歳エースＦＷ、Ｃ・ロナウド（アルナスル）が、１次リーグＫ組初戦のコンゴ（同４６位）戦で史上初の６大会連続となるＷ杯の初陣に臨む。日本時間１８日午前２時キックオフ。アルゼンチン代表ＦＷメッシらと並び、２００６年のドイツ大会から史上最多タイ記録となる６大会連続のＷ杯出場。代表