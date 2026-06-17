◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１０―３楽天（１７日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が、目覚めの今季甲子園初アーチとリーグトップ５本目の犠飛で３打点をマークした。２回無死一塁、マエケンのカーブを捉えると、左翼席へ８号２ランを運んだ。「とにかく先制点をとりたかったので、入ってくれと思って走っていましたし、ギリギリだったんですけどホームランになってくれて良かったなと思います」。６回無死満塁では