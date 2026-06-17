◇交流戦楽天3―10阪神（2026年6月17日甲子園）楽天は交流戦最終戦で阪神に3―10で敗れ、4勝14敗の単独最下位で終えた。勝率.222は、パ・リーグ球団では同じく4勝14敗だった24年の西武に並ぶワースト記録となった。パの残り5球団が全て貯金をつくっただけに、低迷が際立った。なお、セ・リーグ球団では07年の広島（.217）、15年のDeNA（.176）、21年の広島（.200）が、今年の楽天を下回る勝率を記録している。楽天は