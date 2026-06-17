◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）阪神は交流戦最終戦で打線がつながり、連敗を2で止め、リーグ2位タイに浮上した。6勝12敗と大きく負け越し、交流戦勝率・333も球団ワーストとなったが、藤川球児監督は「予備日でね、これだけ球場にファンの方がたくさん駆けつけてくれたところで、いいプレーがたくさんタイガースもたくさん出ましたのでね。大山、久しぶりのホームラン。いつ以来かなってところで、非常にい