女優の石井杏奈（27）が17日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を祝われたことを報告した。「今年、誰よりも早くお誕生日をお祝いしてくれた由衣ちゃん、彩ちゃん、太鳳ちゃん」と書き出した石井。女優の佐久間由衣、土屋太鳳、モデルの朝比奈彩との4ショットをアップした。「尊敬する同業者であり、高校の同級生のような存在。『大人になったねぇ』なんて話しながら、8年前と変わらずたくさん話して、たくさん笑った