歌手・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）が、17日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00）の2時間SPに出演。番組内で明かした現在の年齢に驚きの声が上がった。【番組カット】ほんとに40歳!?肌ツヤッツヤのジェジュン「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」と題した回に出演したジェジュン。MCの上田晋也（くりぃむしちゅー）から冒頭、ストレスの発散方法を問われると「仕事終わりのお酒」と答えたが「最近、ちょっと飲