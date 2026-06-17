日本ラグビー協会は17日、同協会の岩渕健輔専務理事（50）が、アジア地域の統括団体アジアラグビー（AR）の副会長職を辞職することを支持するとの声明を発表した。ARは昨年2月、岩渕氏の副会長職の職務停止を突如発表。同年6月に解除されたが、ガバナンス不全と不適切な組織運営を理由に、同年12月から国際統括団体ワールドラグビー（WR）から理事資格を停止されていた。ARは19年に就任したアラブ首長国連邦（UAE）出身のカイ