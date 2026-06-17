ライセンスビジネス産業の価値を広く社会に発信するとともに、業界の健全な発展に寄与するために2009年に創設された『日本キャラクター大賞』。表彰式が17日に行われました。■『ボンボンドロップシール』“リピート購買を生み、市場規模を急拡大させた”プロダクト・ライセンシー賞に選ばれたのは『ボンボンドロップシール』。シールブームが起きている中、ぷっくりとしたつやつやのシールが人気になっています。“多様なキャラ