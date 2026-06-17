◇ファーム公式戦ソフトバンク6―5オリックス（2026年6月17日タマスタ筑後）ソフトバンクの大泉周也外野手（26）が10回にフェンス直撃の逆転サヨナラ二塁打を放った。「プロ入ってから初めてのサヨナラだと思います。うれしかったです」4―5の10回1死満塁、オリックス・川瀬が投じた初球の144キロの直球を捉えた。打球は右翼手の頭上を越えてフェンスに直撃。二塁走者の川村が余裕をもった走塁でホームインし、二塁ま