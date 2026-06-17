岡田准一さん（45）主演の映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開予定）に俳優の薬師丸ひろ子さんと阿部寛さん（61）らが出演することが17日に発表され、コメントを寄せました。映画は、“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大さん、作詞家・永六輔さん、歌手・坂本九さんが作り上げた、名曲『上を向いて歩こう』の誕生秘話を描いた物語。岡田さんが中村八大さんを演じ、松坂桃李さん（37）と仲野太賀さん（33）が永六