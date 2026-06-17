米国の小売店の様子＝8日、イリノイ州（AP＝共同）【ワシントン共同】米商務省が17日発表した5月の小売売上高（速報値、季節調整済み）は、前月比0.9％増の7637億ドル（約122兆円）となり、市場予想を上回った。プラスは4カ月連続。ガソリンスタンドが3.4％増と大きく伸びた。ガソリン価格の上昇が影響したとみられる。月ごとの変動が大きい自動車・同部品を除いた売上高は0.8％増だった。