サッカーＷ杯北中米大会の日本―チュニジア戦が２１日（日本時間）、メキシコ・モンテレイで行われる。福岡大女子卓球部監督で、福岡市の深町卓球センターでもコーチを務める城間春香さん（２８）は、２０２３年７月から２年間、チュニジアでＪＩＣＡの海外協力隊の隊員として卓球の指導に携わった。日本の対戦国として注目が集まるチュニジア。事情に詳しい城間さんに、その気質をいろいろ語ってもらった。城間さんは、地中海