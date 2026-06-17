◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組パナマ―ガーナ（１７日、トロント競技場）２大会ぶり２度目の出場のパナマ（ＦＩＦＡランク３４位）は２大会連続５度目の出場のガーナ（同７３位）と１次リーグＬ組の初戦で対戦する。パナマは北米と南米を結ぶ、細長い国。面積は約７万５５１７平方キロメートルで北海道よりやや小さい。人口は約４５１万人で、今大会の出場国では唯一の中米に位置する国だ。太平洋とカリブ海を結ぶパ