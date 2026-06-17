オランダ代表FWクリセンシオ・サマーフィルが次戦スウェーデン代表戦に向けて意気込みを示した。17日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同選手のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が現地時間14日に行われ、オランダ代表は日本代表と対戦。試合をスコアレスで折り返すと、51分に主将のDFフィルジル・ファン・ダイクが先制弾をマーク。その後、57分に中村敬斗に同点弾を許すが、64分にサマー