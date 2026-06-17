パ・リーグ２位につけるソフトバンクは１７日、みずほペイペイドームでリーグ戦再開に向けて全体練習を行った。交流戦を１４勝４敗で戦い終えたチームは、休養日を挟んで再集合。１９日から始まる日本ハム３連戦（エスコン）に向けて調整した。ここまで６３試合を消化して３７勝２６敗、首位・西武とは３・５ゲーム差。リーグ３連覇へ好位置につけて残り８０試合を戦う。チーム内競争を活性化させながら戦力の充実を図り、いか