【今週は三枝裕介氏】日本銀行は、１６日まで行われた金融政策決定会合で、政策金利を従来の０・７５％程度から１％程度に引き上げる決定をした。１％の金利水準は約３１年ぶりのことだ。基本的に金利の引き上げは企業の借り入れコスト増加による利益圧迫要因となるため、株式市場にとってはネガティブ要因だ。一方で、金利上昇が追い風となる業種や企業も存在する。たとえば、メガバンクや地銀などは、貸出金利が上昇すること