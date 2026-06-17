韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「실망이다（シルマンイダ）」の意味は？「실망이다（シルマンイダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、悲しい気持ちに関係した韓国語。「실망이다（シルマンイダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてく