１６日、同江北駅（黒竜江省）を出発する中欧班列。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／呉雨南）【新華社ハルビン6月17日】中国と欧州を結ぶ国際貨物列車「中欧班列」の東ルートで、2026年6月時点の累計運行本数が4万本を超え、貨物輸送量は390万TEU（20フィートコンテナ換算）を上回った。中国鉄路ハルビン局集団が明らかにした。東ルートでは、内モンゴル自治区の満洲里、黒竜江省の綏芬河（すいふんが）と同江にある三