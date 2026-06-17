【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝吉形祐司】米国とイランが戦闘終結に向けて合意した覚書を巡り、米国内ではイランへの譲歩が目立つとして批判が相次いでいる。トランプ政権の過去の説明と矛盾するイランへの資金提供などが含まれるためだ。イランは「勝利」を宣言しており、詳細を巡る今後の本協議でも要求を強めるとみられる。トランプ米大統領は、オバマ政権が２０１５年に交わした核合意はイランへの資金供与を伴ったと繰