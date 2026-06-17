◇交流戦楽天3―10阪神（2026年6月17日甲子園）楽天・前田健太投手（38）は、5月20日の日本ハム戦以来となる1軍登板で5回を4安打2失点と試合をつくったが、3敗目（0勝）を喫した。初回は3者凡退と上々の立ち上がり。しかし、2回先頭の佐藤輝に中前打を許すと、続く大山に左越えに先制2ランを浴びた。甘く入ったカーブを仕留められたが、「失投というか、もったいないですけど、一発で仕留められたので。大山選手の技術と