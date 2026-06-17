◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神 10-3 楽天(17日、甲子園球場)阪神が楽天を下し、苦戦した交流戦を勝利締め。先制ホームランを含む3打点の大山悠輔選手と3勝目を挙げた大竹耕太郎投手がお立ち台に上がりました。2回、大山選手が前田健太投手から8号2ランを放ち先制。援護を受けた大竹投手は、6回無失点の好投。大山選手について、「いつもファーストから声をかけていただいて、投げていて安心できる大きな存在」と話しました。打線は