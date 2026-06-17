老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、50代女性がお金をたくさん使わなくても楽しめる場所についてご紹介します。Q：物価高もあって老後資金が心配。50代女性がお金をあまりかけずに楽しめる場所はあり