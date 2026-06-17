数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「仮面ライダーシリーズめじるしアクセサリーBEST」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「仮面ライダーシリーズめじるしアクセサリーBEST」が見逃せない！バンダイから2026年6月に発売さ
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