夏のボーナスシーズンがはじまりました。「せっかくのボーナス、すぐ使う分とは別に、しばらく使わないお金は安全に増やしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。そんな中、ゆうちょ銀行では2026年5月18日から「10年定期貯金」の取り扱いがスタートしました。身近な郵便局で長期運用できる安心感から、注目を集めています。一方で、ネット銀行では高金利の商品も増えており、「少しでも利息を増やしたい」という方には見逃