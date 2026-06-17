炊飯器の電源コードを収納する時、炊飯器本体にぐるぐる巻き付けるという人もいるのではないでしょうか。この収納方法に危険性はあるのか、解説していきます。【表で見る】生活家電の「寿命」一覧A. 炊飯器の電源コードを本体に巻き付けて保管するのはおすすめしません電源コードを炊飯器本体にぐるぐると巻き付けて保管することはあまりおすすめしません。コードを本体にきつく巻き付けていると、プラグの根元やコード内部の導線