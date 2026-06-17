幕末から明治の「長崎」を描くなど、国の内外で高い評価を受けている漫画家 高浜寛さん。 最新作は、“テーマパーク” と “漫画” という異色の組み合わせで注目を集めています。 漫画家の高浜 寛さん。 代表作「ニュクスの角灯 」など、幕末から明治の長崎をモチーフにこれまで数々の作品を手掛けています。 今作は10年後のハウステンボスが舞台。 第1話が公開中の漫画「アン