6月17日早朝、新潟県柏崎市で身元不明の男性の遺体が発見されました。警察は遺体の身元の確認を進めています。 6月17日午前3時すぎ、柏崎市青海川地内の県道上で、車に乗って新聞配達をしていた人から「米山大橋の下で人が倒れている」と警察に通報がありました。 見つかった遺体は、30歳～50代の男性で、身長は170cmほど、中肉で、坊主頭、紫色のＴシャツと緑色のズボンを身につけていました。 警察によりますと、男性は