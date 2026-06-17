南関東牝馬3冠競走の最終戦「第62回関東オークス」（Jpn2）が17日、川崎競馬場で行われた。2番人気のペンダントが直線、2番手から抜け出して重賞初制覇を決めた。岩田望が父・康誠の背中を追いかける。直線、ペンダントが逃げ込みを図るジュワネングに襲いかかった。「親父（康誠）には負けたくないという思いで追った」。気持ちのこもった右ステッキが飛ぶ。残り100メートルでジュワネングをかわして先頭でゴールを駆け抜ける