俳優の横浜流星が１７日、東京・渋谷区の表参道ヒルズで行われたコスメブランド「シュウウエムラ」のオープニングイベントに出席した。最近の出演作はＮＨＫ大河ドラマ「大河ドラマべらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、映画「国宝」など、待機作では自ら映画化を提案した「汝、星のごとく」がある。それぞれの作品で全く違う役を演じるため「（小学１年生から）空手をやっていたので常に鍛えていたいけど、役によっては体形を変