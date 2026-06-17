２０２６年上半期終了の６月。テレビ各局の昇格人事や異動が明らかになっている。ＴＢＳでは、小川知子アナウンサー（５４）と伊藤隆太アナウンサー（５３）が７月１日付でアナウンスセンターから、番組やＣＭが放送基準、倫理規定に則しているかを調べる編成考査局に異動。アナウンスセンター長を務める小川アナは編成考査局長、同センターのマネージャーの伊藤アナは編成考査局審査部のリードマネージャーとなる。１９９５