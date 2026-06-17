◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神１０―３楽天（１７日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、６勝１２敗で終えた交流戦を総括した。「私自身を含めて阪神タイガースの課題として、しっかりと取り組んでいかなければいけない。チームの大きな課題であると認識している。この結果になったのは私の責任でも何でもいいですけど、戦いは続く」と前を向いた。この日の楽天戦は大勝で締めたが、パ・リーグ上位チームには力の差を見