【モデルプレス＝2026/06/17】9月4日に公開を予定していた映画「銀行強盗：完全マニュアル」の劇場公開が中止されることがわかった。6月17日、配給のソニー・ピクチャーズ エンタテインメントが中止した。【写真】劇場公開中止発表映画のX投稿文◆「銀行強盗」劇場公開中止発表9月4日より日米同時公開されることが決定していた本作。6月17日、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントの公式サイトにて劇場公開の中止が発表された