ドル買い優勢、ドル円は１６０．３０台まで下げ渋り＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯は、ドル買いが優勢になっている。ドル円は160.30台まで下げ渋り。ユーロドルは一時1.1585付近、ポンドドルは1.3400付近まで安値を更新している。米10年債利回りは4.44％台に上昇しており、前日比プラスに転じている。NY原油先物は76ドル台後半へと反発している。トランプ米大統領はG7で「気に入らないことがあれば、再び攻撃する」