2026年で活動30周年を迎えるLAMP EYEが、盟友であるキングギドラとRHYMESTERをゲストに迎え、2026（令和8）年8月8日（土）にクラブチッタ川崎にてHIPHOPイベント「熱帯雨林」を開催することが決定した。本イベントの公演名「熱帯雨林」は、90年代の日本のHIPHOP黎明期に彼らが中心となって開催し、熱狂的なムーブメントを生み出した伝説的イベント「亜熱帯雨林」に由来する。その後「鬼だまり」「雷おこし」と形を変えながらシーン