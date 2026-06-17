ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は初日を終えた。大串重幸（41＝長崎）は08年4月以来、18年ぶりに地元の誕生祭へ参戦中だ。当然、かなり気合が入っている。1走目の5R。1周2Mで全速旋回が決まって3着を確保した。「ペラはだいぶ叩いて1走目としては合格。まずまず動いていると思います」。相棒54号機は十分戦える雰囲気は出てきた。2日目は2R1号艇、7R4号艇での2回走り。特に前