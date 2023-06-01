G7サミットの討議に臨む高市首相＝17日、フランス東部エビアン（共同）【エビアン共同】フランス東部エビアンでの先進7カ国首脳会議（G7サミット）は17日、ウクライナ、中東など地域情勢に関する共同声明を出した。ウクライナに侵攻するロシアの経済への圧力強化で合意し、石油・ガス部門を含め制裁を強めると言及した。米国とイランの戦闘終結に向けた合意発表を歓迎した。イラン情勢を巡り米欧関係が悪化していた中、一定の結